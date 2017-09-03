«Рома» продаст Ванкёра в «Антальяспор» за € 0,5 млн

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкёр, права на которого принадлежат «Роме», продолжит карьеру в Турции. 28-летний футболист перейдёт в «Антальяспор» на постоянной основе всего за € 0,5 млн, утверждает Sky Sport Italia.
В «Роме» Ванкёр играет с августа 2015 года. Контракт с римлянами действует до лета 2018 года.
Хавбек защищал цвета «Марселя» в прошлом сезоне на правах арендного соглашения. Ванкёр принял участие в 29 матчах «Марселя» в Лиге 1 и стал автором одной результативной передачи.
Субисаррета: «Марсель» делал Ванкёру хорошее предложение, он отказался