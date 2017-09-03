Верратти: даже Месси не приблизился к тому уровню, который вчера показал Иско

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти после поражения в матче с командой Испании (0:3) в квалификации чемпионата мира 2018 года отметил игру хавбека Иско, который в первом тайме забил два гола в ворота Джанлуиджи Буффона.
«Иско доставил мне много проблем. Я был поражен его выступлением. Даже Лионель Месси не приблизился к тому уровню, который вчера показал Иско», — приводит слова Верратти интернет-портал Football Italia.
Напомним, свой первый гол в ворота итальянцев Иско забил прямым ударом со штрафного, а во второй раз забил ударом левой ногой в угол ворот Буффона.
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