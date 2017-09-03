Как минимум два игрока «МЮ» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Как минимум два игрока «Манчестер Юнайтед» подозреваются в уклонении от уплаты налогов, утверждает Daily Mail. Всего под внимание Службы по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) в деле об неуплате налогов попало около 200 игроков АПЛ, и их число продолжает расти.
HMRC ведёт расследование по поводу того, что футболисты прибегали к услугам различных компаний для организации схем по сокращению налоговых выплат. Источник, близкий к одному из игроков «МЮ» (в данный момент он находится в расположении сборной Англии), подтвердил, что HMRC занимается его делом.
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