Пети: некоторые игроки «Арсенала» не знают, что значит носить эту футболку

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал игроков «канониров» за отсутствие мотивации.
«Когда я вижу, как они играют — а я смотрю почти все матчи — то понимаю, что они, похоже, выходят на поле без мотивации. Винят в этом Венгера, но я не думаю, что это только из-за него. Почему футболиста нужно мотивировать играть за один из самых больших клубов мира на одном из лучших стадионов мира? Некоторые из них, похоже, не знают, что это значит — носить футболку «Арсенала».
Может быть, они должны сделать шаг назад и спросить себя, что они могут дать клубу. Они, похоже, думают лишь о том, что клуб может им дать. Кто-то должен сказать им, чтобы они не вели как маленькие дети, как малыши. Они должны гордиться тем, что носят футболку «Арсенала», — цитирует Пети Mirror.