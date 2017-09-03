Дайер: игроки не виноваты в том, что за них платят астрономические суммы

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер призвал общественность не винить футболистов, за которых клубы выкладывают огромные суммы.
«Это непросто, люди не понимают, как трудно нам справляться с такими вещами. В конце концов, мы все одинаковы, мы обычные люди! Поэтому нам очень сложно справляться со всеми ситуациями, которые происходят в футболе — с деньгами, славой и так далее. Игроки не виноваты в том, что за них платят астрономические суммы.
Усман Дембеле не виноват в том, что он хорошо играет в футбол, а кто-то в «Барселоне» готов заплатить за него £ 140 млн. Это больше связано с людьми из руководства того или иного клуба, но не с самими игроками», — цитирует Дайера The Independent.
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