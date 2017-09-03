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Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»

3 сентября 2017, воскресенье. 15:27 Футбол

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, почему 24-летний футболист в летнее трансферное окно отказался перейти в московский «Спартак».

По словам агента, речь которого пересказывает издание Superesportes, Луан посчитал, что в России он не был бы счастлив. Также бразильский футболист ждал, что до конца трансферного окна с «Гремио» свяжется один из топ-клубов Европы. Этого не случилось, поэтому Луан решил как минимум до января остаться в своей нынешней команде.

«Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»
Источник: Superesportes Сообщить об ошибке
Теги
Гремио ФК Спартак Луан
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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