Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, почему 24-летний футболист в летнее трансферное окно отказался перейти в московский «Спартак».
По словам агента, речь которого пересказывает издание Superesportes, Луан посчитал, что в России он не был бы счастлив. Также бразильский футболист ждал, что до конца трансферного окна с «Гремио» свяжется один из топ-клубов Европы. Этого не случилось, поэтому Луан решил как минимум до января остаться в своей нынешней команде.
«Гремио» отказался продать Луана в «Валенсию»