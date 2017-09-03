Левандовски: сборная Польши не должна ничего позволить Казахстану

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Казахстана (4 сентября).
«После матча с Данией (0:4) мы поговорили и сделали выводы. Мы играли хаотично, это просто несчастный случай. Теперь для нас важен матч с Казахстаном — нужно взять три очка. Нам повезло, что было право на ошибку, но теперь нужно реабилитироваться. С первой минуты мы должны показать, что играем дома и сильнее соперника. Мы должны победить, даже думать не хочу о других вариантах. Все зависит от нас. Мы не должны ничего позволить Казахстану», — цитирует игрока Sportowe fakty.
Рамос: ставлю сборной Испании девять из десяти за матч с Италией