На контрольный матч между московским «Динамо» и сборной России закончились билеты в кассах.
«Уважаемые болельщики! Билеты в кассах на контрольный матч сборной России и „Динамо“ закончились! Благодарим вас за столь большой интерес!» — говорится в сообщении официального «Твиттера» национальной команды.
Напомним, что вход на матч, который состоится сегодня на «Арене Химки», было решено сделать бесплатным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — Россия. Начало — в 17:30 по московскому времени.
В кассах закончились билеты на контрольный матч «Динамо» — Россия
Фото: Иван Карпов