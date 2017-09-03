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Тарасов будет капитаном сборной России в матче с «Динамо»

3 сентября 2017, воскресенье. 16:47 Футбол

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с московским «Динамо».

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов доверил капитанскую повязку полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

Россия: Лунёв, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.

Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — Россия. Начало — в 17:30 мск.

Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со сборной России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва ФК Локомотив Дмитрий Тарасов
Новости. Чемпионат мира 2018
3 сентября 2017, воскресенье
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