Тарасов будет капитаном сборной России в матче с «Динамо»

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с московским «Динамо».
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов доверил капитанскую повязку полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову.
Россия: Лунёв, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.
Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — Россия. Начало — в 17:30 мск.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со сборной России