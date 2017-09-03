Коваленко: хочу пожелать Луческу побед в следующих матчах

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал домашнюю победу над командой Турции (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018. Напомним, что главным тренером турецкой сборной является бывший наставник донецкого клуба Мирча Луческу.
«Полностью переиграли турок. Контролировали события на поле, создали большое количество моментов и хорошо отработали в обороне, не позволив сопернику забить. Мы прекрасно подготовились к этому матчу, знали, как противник будет действовать, и весь поединок концентрировались на успехе. Очень хотелось забить в ворота Турции, но в таких матчах неважно, кто это сделает. Главное – победа сборной Украины. Мы стали ещё на шаг ближе к цели.
Перед поединком поздоровались с Луческу, пообщались немного. Спросили друг у друга, как дела, и поговорили. По игре Турции пока особых изменений не видно. Нужно понимать, что у Мистера было лишь несколько дней, чтобы познакомиться с командой. Хочу пожелать ему побед в следующих матчах», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Шахтёра».