Мбаппе: «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом

Нападающий Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода на правах аренды из «Монако» в «ПСЖ», а также рассказал, какую роль в его решении о переходе во французский клуб сыграл форвард Неймар.
«Великие футболисты творят историю в своей стране. Если бы спустя полгода, после того как стал играть, покинул Францию, остался бы вечно подающим надежды. В Париже клуб, который обладает амбициями стать лучшим в мире и хочет выступать во всех турнирах. Сделаю всё возможное, чтобы творить историю вместе с «ПСЖ».
Играть в одной команде вместе с Неймаром – это что-то необыкновенное. «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал дополнительным бонусом», – цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на Telefoot.
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