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Мбаппе: «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом

3 сентября 2017, воскресенье. 17:37 Футбол

Нападающий Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода на правах аренды из «Монако» в «ПСЖ», а также рассказал, какую роль в его решении о переходе во французский клуб сыграл форвард Неймар.

«Великие футболисты творят историю в своей стране. Если бы спустя полгода, после того как стал играть, покинул Францию, остался бы вечно подающим надежды. В Париже клуб, который обладает амбициями стать лучшим в мире и хочет выступать во всех турнирах. Сделаю всё возможное, чтобы творить историю вместе с «ПСЖ».

Играть в одной команде вместе с Неймаром – это что-то необыкновенное. «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал дополнительным бонусом», – цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на Telefoot.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ПСЖ ФК Монако Килиан Мбаппе Неймар
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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