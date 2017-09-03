«Амкар» объявил о возвращении Евсеева

Тренерский штаб «Амкара» пополнил Вадим Евсеев, уже работавший в пермском клубе в 2015-2016 годах, а с января по август 2017-го возглавлявший команду ПФЛ «Текстильщик».
«За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по Премьер-Лиге. Евсеев прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень – это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона.
Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку – возвращение Евсеева в «Амкар» наверняка станет событием со знаком плюс как для клуба, так и для самого Вадима Валентиновича», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов, слова которого приводит официальный сайт клуба.