Клопп: нельзя сравнивать ситуации Коутиньо и Дембеле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника его команды Филиппе Коутиньо в «Барселону». Немецкий наставник подчеркнул, что ситуацию с возможным переходом игрока в каталонский клуб нельзя сравнивать с ситуацией, при которой переходил в «Барселону» форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле.
«Не верьте всему, что появляется в прессе. Там каждую минуту появляется информация о новых сделанных и отвергнутых предложениях по игрокам. Похожи ли ситуации Коутиньо и Дембеле? «Боруссия» решила отпустить Дембеле в «Барселону», поэтому нельзя сравнивать эти две ситуации. «Ливерпуль» же сохранил в своём составе отличного футболиста, который способен приносить нам пользу на поле», — цитирует Клоппа Goal.
В августе в СМИ появлялась информация о том, что Коутиньо не хочет выступать в «Ливерпуле» и планирует перейти в «Барселону». Дембеле до перехода в каталонский клуб не явился на тренировку, за что был отстранён от занятий с командой. После этого Усман уехал во Францию и не возвращался в Германию, страстно желая перейти в стан сине-гранатовых.