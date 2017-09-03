Дембеле: смотрел все матчи «Барсы» и пытался подражать на поле Месси и Иньесте

Нападающий Усман Дембеле, перешедший летом из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», рассказал, как в юношестве относился к своим нынешним партнёрам по команде полузащитнику Андресу Иньесте и нападающему Лионелю Месси.
«Мне особенно запомнились два матча «Барселоны». Один из них против «Челси», когда Иньеста забил гол, который вывел каталонцев в финал Лиги чемпионов. Когда вижу Андреса, вспоминаю этот момент. Не дождусь момента, когда расскажу ему об этом. А второй матч – это игра «Барселоны» в Лиге чемпионов с «Арсеналом». Тогда в первой встрече каталонцы сыграли неважно, а в ответной – просто великолепно, а Месси забил четыре гола. Тогда же осознал, что Месси не с этой планеты. Это было невероятно.
У меня был постер с изображением Иньесты. Он казался мне другим игроком: изящным, особенным, гениальным. Ранее смотрел все матчи «Барселоны», чтобы увидеть игру двух гениев — Месси и Иньесты. После этого пытался им подражать на поле, но это было сложно. Они делают то, чего не делает никто», — цитирует Дембеле Sport.es.