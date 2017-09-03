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Кальегари: хотел уйти из «ПСЖ» летом, но клуб не смог договориться с «Дженоа»

3 сентября 2017, воскресенье. 19:17 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Лорензо Кальегари, которым интересовался «Зенит», подтвердил информацию, что хотел уйти из парижского клуба летом, но его переход в «Дженоа» не состоялся из-за того, что клубы не смогли между собой договориться.

«Это правда, что я хотел покинуть «ПСЖ» этим летом, но клуб не договорился по условиям перехода с «Дженоа». Это послужит для меня уроком на будущее. Такое является частью футбольной жизни, и я не первый, с кем это случилось.

Я также уведомлял «ПСЖ» о том, что хочу покинуть клуб, ещё в январе. Эта ситуация не сломает меня, а, наоборот, сделает ещё сильнее», — цитирует Кальегари Le Parisien.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. Также была информация, что «Зенит» готов выложить за переход хавбека € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.

Кальегари, которым интересовался «Зенит», перейдёт на правах аренды в «Дженоа»
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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