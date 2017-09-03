Кальегари: хотел уйти из «ПСЖ» летом, но клуб не смог договориться с «Дженоа»

Полузащитник «ПСЖ» Лорензо Кальегари, которым интересовался «Зенит», подтвердил информацию, что хотел уйти из парижского клуба летом, но его переход в «Дженоа» не состоялся из-за того, что клубы не смогли между собой договориться.
«Это правда, что я хотел покинуть «ПСЖ» этим летом, но клуб не договорился по условиям перехода с «Дженоа». Это послужит для меня уроком на будущее. Такое является частью футбольной жизни, и я не первый, с кем это случилось.
Я также уведомлял «ПСЖ» о том, что хочу покинуть клуб, ещё в январе. Эта ситуация не сломает меня, а, наоборот, сделает ещё сильнее», — цитирует Кальегари Le Parisien.
Ранее сообщалось, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. Также была информация, что «Зенит» готов выложить за переход хавбека € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.