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Голы Ан. Миранчука, Заболотного и Фернандеса принесли России победу над «Динамо»

3 сентября 2017, воскресенье. 19:23 Футбол

В контрольном матче, прошедшем сегодня на стадионе «Арена Химки», сборная России со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо».

Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 22-й минуте, когда точным ударом отметился один из многочисленных дебютантов сборной Антон Миранчук. Незадолго до конца первого тайма преимущество национальной команды удвоил Антон Заболотный. Точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес, который в прошлом году получил российское гражданство.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
03 сентября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 3
Россия
0:1 – Миранчук – 22, 0:2 – Заболотный – 40, 0:3 – Фернандес – 58

Посмотреть голы сборной России можно в «твиттере» РФПЛ.

Фотогалерея матча «Динамо» – Россия

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Антон Заболотный Антон Миранчук Марио Фернандес товарищеские матчи
Новости. Чемпионат мира 2018
3 сентября 2017, воскресенье
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19:23 Голы Ан. Миранчука, Заболотного и Фернандеса принесли России победу над «Динамо»
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18:17 Нидерланды — Болгария: Промес и Попов появятся на поле с первых минут
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09:31 Буффон: сборная Испании просто показала, что она сильнее Италии
09:20 Ярмоленко: если в эпизодах с голами были нарушения правил, это не наши проблемы
08:19 Караваев: ждём болельщиков сборной России, матч будет зрелищным и интересным
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