Голы Ан. Миранчука, Заболотного и Фернандеса принесли России победу над «Динамо»

В контрольном матче, прошедшем сегодня на стадионе «Арена Химки», сборная России со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо».
Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 22-й минуте, когда точным ударом отметился один из многочисленных дебютантов сборной Антон Миранчук. Незадолго до конца первого тайма преимущество национальной команды удвоил Антон Заболотный. Точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес, который в прошлом году получил российское гражданство.
Посмотреть голы сборной России можно в «твиттере» РФПЛ.
Фотогалерея матча «Динамо» – Россия
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