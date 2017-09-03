Тарасов: большое спасибо Черчесову за доверие, надеюсь, я его оправдал

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым рассказал, как воспринял то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов доверил ему капитанскую повязку в контрольной игре с «Динамо» (3:0).
«Не зацикливался на этом. Узнал за день до игры, что буду капитаном. Это связано с тем, что в этой сборной я был одним из самых опытных. Из-за этого тренер доверил мне капитанскую повязку. За доверие большое спасибо. Надеюсь, что я и в дальнейшем, и сегодня оправдал доверие тренера.
В первой половине мы чуть лучше играли. Когда забили три, уже немножко сникли и играли по счёту, хотя надо было делать то, что от нас требовалось", — заявил Тарасов.
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