Калитвинцев: разве Погребняк плохо сыграл? Он создавал напряжение

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев на пресс-конференции после контрольного матча со сборной России (0:3) оценил действия нападающего Павла Погребняка.
В прошедшем на «Арене Химки» матче 33-летний форвард вышел на замену, появившись на поле после перерыва.
«Разве он плохо сыграл? У него давно не было практики. Но он создавал напряжение, работал на поле. А кто в какой группе – ребята, наверное, сами могут догадаться», — заявил наставник московского «Динамо», слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Калитвинцев – о проигрыше сборной России: «Динамо» провело хорошую тренировку