Черчесов: Фернандес и Рауш «особенные» для сборной России. Они нам помогут

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над московским «Динамо» (3:0) в товарищеском матче поделился мнением об игре новичков команды защитников Марио Фернандеса и Константина Рауша.
«Дебют Фернандеса и Рауша? Они для нас «особенные». Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут. Миранчуки? У них есть понимание с полуслова. В плане игры мы попросили их перенести взаимодействие из «Локомотива». Жаль только, что завтра они уже разъедутся, и не будет возможности разобрать отдельные ошибки, которые меня расстроили», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Черчесов: игроки сборной России делали то, что просили. Я доволен