Вандерсон: в сборной России понравились Фернандес, Миранчуки, Игнатьев и Тарасов

Нападающий московского «Динамо» Вандерсон прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в контрольном матче.
«Мы знали, что нам предстоит тяжелый тест. Увы, проиграли, но знаем, над чем работать. Полезно перед «Зенитом». Мог ли по ошибке дать пас Панченко? Хорошо, что мы с ним на поле не пересеклись. В сборной России мне понравились Марио Фернандес, Миранчуки, Игнатьев… (Тарасов прошёл мимо Вандерсона и хлопнул по плечу бразильца. — Прим. „Чемпионата“)… и Тарасов, конечно же (улыбается)», — передаёт слова Вандерсона корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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