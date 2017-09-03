Ан. Миранчук: не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше «Динамо»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в контрольном матче. Миранчук стал автором первого гола.
«Очень приятно, что в первом матче за сборную забил первый гол. Что может быть лучше?
Понятно, что первый раз друг друга видели, но инициативой владели, создавали моменты. С Тарасовым и братом мы играем в «Локо» — за счёт этого получилось лучше выходить из обороны в атаку.
У «Динамо» уровень неплохой, не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше. А ещё очень приятно, что пришло так много болельщиков.
Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог", — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Гусев: Миранчуки заметно выделяются на фоне остальных в сборной России