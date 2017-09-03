Панченко: матч в составе сборной России против «Динамо» не был для меня рядовым

Нападающий сборной России Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в товарищеском матче. Форвард является игроком московского клуба.
«Эмоции от игры против своих же одноклубников? Для меня это был не рядовой матч, конечно. Считаю, что игра выдалась хорошей, праздник футбола состоялся. Было видно, что «Динамо» хотело проявить себя, обыграть нас – хороший спарринг вышел. Присутствовало ли волнение при выходе на замену? Если и было, то совсем лёгкое.
После матча пошёл к трибуне фанатов «Динамо» по своей инициативе. Я в первую очередь игрок «Динамо», и у нас давняя традиция – благодарить болельщиков после игр. Фанаты сегодня были молодцы, сегодня, наверное, был полный стадион.
За неделю тренировок получилось отработать взаимодействие. Сегодня было много хороших моментов, мы в первую очередь всю неделю работали над тактикой. Но и общаться друг с другом успевали, хотя многие встретились впервые. Поработали плодотворно и закончили сбор на хорошей ноте. Не удивился ли, что болельщиков «Динамо» было слышно лучше всего остального стадиона? Это наш домашний стадион, тут всегда лучше слышно наших фанатов», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.