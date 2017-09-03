Лунёв: как в сказку попал! А впереди ещё еврокубки

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, защищавший ворота сборной России в контрольном матче с «Динамо» (3:0), после игры пообщался с журналистами.
«В начале сбора уезжал на медобследование. Сейчас всё нормально, терпимо. Скоро снова сыграю с «Динамо» за «Зенит»? Даже не думал об этом.
Сейчас в сборной коллектив дружный, всё отлично. Со многими ребятами уже был знаком. Раньше был запасным вратарём в «Торпедо», а теперь вызываюсь в сборную? Как в сказку попал! А впереди ещё еврокубки", — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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