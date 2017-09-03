Кузяев: матч с «Динамо» оцениваю положительно, потихоньку осваиваемся

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0) в контрольном матче.
«Главное, что получилось наиграть связи. Многие ребята попали в национальную команду впервые. Так что оцениваю сбор и сегодняшний матч положительно. Для меня это первый матч в составе национальной команды, даже сравнивать не с чем. «Динамо» играло достойно, но где-то мы выглядели сильнее.
Потихоньку осваиваемся, адаптируемся к требованиям тренерского штаба. Создавали моменты. Но чего-то местами не хватало. Как распределялись роли в полузащите? Это очень долго объяснять. Вкратце: Дима Тарасов играл опорника, мы с Миранчуком действовали на позиции инсайдов», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.