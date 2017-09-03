Сборная Нидерландов обыграла Болгарию, Промес и Попов сделали голевые передачи

В матче 8-го тура группы A европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Нидерландов на своём поле обыграла команду Болгарии со счётом 3:1.
Подопечные Дика Адвоката вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Дэви Проппер. Забить второй мяч оранжевым удалось на 67-й минуте — отличился Арьен Роббен. На 69-й минуте болгары один мяч отыграли — Георги Костадинов замкнул подачу полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Окончательный результат на 80-й минуте установил оформивший дубль Проппер, которому ассистировал хавбек «Спартака» Квинси Промес.
Турнирная таблица группы A: 1. Швеция — 16 очков (8 матчей); 2. Франция — 16 (7); 3. Нидерланды — 13 (8); 4. Болгария — 12 (8); 5. Беларусь — 5 (8); 6. Люксембург — 4 (7).