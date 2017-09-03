3 сентября на подмосковной «Арене Химки» национальная команда России в товарищеском матче разгромила московское «Динамо» со счётом 3:0. Голами в составе российской сборной отметились нападающий Антон Заболотный, полузащитник Антон Миранчук и защитник Марио Фернандес.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» – Россия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Александром Мысякиным.
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