Нигматуллин: «Динамо» сильнее сборной Анголы

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от контрольного матча, в котором национальная команда разгромила «Динамо» (3:0).
«Свою задачу этот сбор и этот матч выполнили на твёрдую пятёрку. Есть положительные моменты, хорошо проявили себя ребята, некоторые из них обязательно появятся на следующем сборе. Впечатлили братья Миранчуки, Антон Заболотный был напористым и гол красивый забил, Константин Рауш показал себя квалифицированным футболистом. Думаю, что Рауш ещё пригодится сборной России, Марио Фернандес подтвердил свой статус одного из лучших футболистов РФПЛ.
Что касается выбора соперника, то считаю «Динамо» сильнее сборной Анголы, с которой мы могли сыграть. С Анголой, мне кажется, матч проходил бы в более расслабленном состоянии. Сегодня получился праздник, зрители с удовольствием посмотрели футбол, все довольны», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.