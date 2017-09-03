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Тренер сборной Беларуси Криушенко: бездарнейшие ошибки совершили в защите

3 сентября 2017, воскресенье. 21:32 Футбол

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал домашнее поражение от сборной Швеции (0:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018.

«Не скажу, что не было настроя: вышли заряженными. Но допускать такие ошибки опытным игрокам непозволительно. Я понимаю, когда молодые ребята в ДЮСШ… Но здесь я просто понять не могу. Бездарнейшие ошибки совершили в защите. Здесь дело в индивидуальных ошибках, только в индивидуальных ошибках.

Сравнить два матча со шведами? По результату и глупости голов, нами пропущенных, они примерно одинаковы. Глобальные выводы о белорусском футболе? Они сделаны давно. Мы хотим быть выше, сильнее кого-то, но у нас нет нет подпитки, неоткуда черпать человеческие ресурсы. Вот и всё. Просто посмотрите, где играют футболисты соперника и в каких клубах наши.

В матчах с французами и голландцами изменения в составе будут однозначно: такое терпеть нельзя. Есть определённое доверие к людям, но, если они его не оправдывают, если они плюют просто, такое прощать нельзя. Нужно сделать выводы и дать шанс другим ребятам.

Не буду переходить на личности. Я для себя выводы сделал и решения приму", — приводит слова Криушенко «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Швеции — Футбол Игорь Криушенко
Новости. Чемпионат мира 2018
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