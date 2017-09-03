Заболотный: Рауш — очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде

Нападающий сборной России Антон Заболотный после победы над московским «Динамо» (3:0) в товарищеском матче поделился мнением об игре защитника Константина Рауша и полузащитников Алексея и Антона Миранчука. В этой встрече Заболотный отметился голом после результативной передачи Рауша.
«С Раушем общались ещё перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал ещё на тренировках. Сильные прострелы бил. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.
Антон забил очень классный гол, мы поздравили его в раздевалке. Молодец. Братья вообще хорошо двигаются, перспективные игроки – будущее российского футбола. Не размышлял о капитанской повязке – это определяет тренерский штаб. Тарасов опытный игрок и дольше всех нас был в сборной. Он высококлассный футболист, и ему не зря дали повязку», – сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Посмотреть гол Заболотного с передачи Рауша можно в «твиттере» РФПЛ.