Защитник сборной Беларуси Филипенко: мы в полной ж*пе

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко лаконично прокомментировал разгромное домашнее поражение от команды Швеции в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018.
Напомним, что сборная Беларуси потерпела поражение со счётом 0:4. Подопечные Игоря Криушенко лишилась даже теоретических шансов получить путёвку на чемпионат мира.
«Мы в полной ж*пе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания», — приводит слова Филипенко издание «Прессбол».
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция – 16 очков (8 матчей); 2. Франция – 16 (7); 3. Нидерланды – 13 (8); 4. Болгария – 12 (8); 5. Беларусь – 5 (8); 5. Люксембург – 4 (7).
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