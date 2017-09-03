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Криушенко: отставка? У меня есть контракт, который я должен доработать

3 сентября 2017, воскресенье. 22:29 Футбол

Главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко после домашнего поражения от команды Швеции (0:4) в матче отборочного турнира спросили, готов ли он уйти в отставку.

«У меня есть контракт, который я должен доработать», — заявил специалист, слова которого приводит «Прессбол».

«От стыда хочется провалиться сквозь землю. Такие ошибки… На уровне сборной допускать подобное непозволительно. Хотели сыграть перед своей публикой достойно, но то, что мы сотворили, не лезет ни в какие ворота… Подобные ошибки я вообще не могу объяснить. Детский сад какой-то…» — сказал Криушенко.

Криушенко спросили, не стоит ли в данной ситуации ещё раз поговорить с полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачёвым и попросить его помочь сборной.

«Я неоднократно разговаривал и с Калачёвым, и с Корниленко. Они мне отвечали: „Николаевич, ну если бы мы хоть на что-то претендовали, хоть за что-то боролись, тогда ещё можно вернуться. А так… Какой в этом смысл?“ — поведал наставник белорусской национальной команды.

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Игорь Криушенко Сергей Корниленко Тимофей Калачёв
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