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Кононов и игроки «Ахмата» призвали прийти на митинг в поддержку мусульман Мьянмы

3 сентября 2017, воскресенье. 22:51 Футбол

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов, капитан грозненской команды Ризван Уциев и другие футболисты клуба призвали прийти митинг в поддержку мусульман из Мьянмы (бывшая Бирма), который пройдёт на центральной площади столицы Чечни в понедельник, 4 сентября.

«Геноцид и репрессии, которые происходит в Бирме, — это недопустимо и, конечно, нам нельзя молчать. Я хочу, чтобы мы высказали своё мнение и вышли на митинг», — заявил Кононов.

«Когда в мире что-то происходит, все об этом говорят. Но, когда убивают тысячи мусульман невинных в Бирме, — все молчат. Призываю всех наших братьев и сестёр завтра прийти на митинг. Высказать своё мнение, показать всем, что мы со своими братьями и за них переживаем. Мы против террора и насилия», — заявил Уциев.

Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами — представителями народа рохинджа. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: Официальная страница ФК "Ахмат" в "Инстаграме" Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Андрей Семёнов Олег Иванов Олег Кононов Ризван Уциев
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
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