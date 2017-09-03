Сборная Португалии минимально обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию

В матче 8-го тура группы B европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Португалии в гостях обыграла с минимальным счётом команду Венгрии. Хозяева на 30-й минуте остались вдесятером — Тамаш Прискин. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре Силва, которому ассистировал Криштиану Роналду. Венгры лишились шансов попасть в финальную стадию мундиаля.
В другом матче этой группы сборная Швейцарии на выезде не оставила шансов команде Латвии. На 9-й минуте Андрис Ванин поразил собственные ворота. На 31-й минуте гости могли забить второй мяч, но Блерим Джемаили не реализовал пенальти. Тем не менее на 54-й минуте Джемаили сумел отличиться, а через несколько минут 11-метровый реализовал Рикардо Родригес.
Турнирное положение в группе B: 1. Швейцария — 24 очка; 2. Португалия — 21; 3. Венгрия — 10; 4. Фарерские острова — 8; 5. Андорра — 4; 6. Латвия — 3.