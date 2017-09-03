Глава «Ниццы»: договорились о переходе Сери в «Барсу», а потом позвонил Бартомеу

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер сообщил, что переход полузащитника команды Жан-Мишеля Сери в «Барселону» уже был согласован, но затем позвонил глава каталонской команды Хосеп Мария Бартомеу и отменил сделку.
«Ницца» и «Барселона» договорились о трансфере Сери за € 40 млн, но в последний момент ситуация изменилась. Мне позвонил наш генеральный директор и сказал: «Жан-Пьер, я этого совсем не понимаю. Только что звонили из «Барселоны». Бартомеу немного смущённо сказал мне, что Сери им не нужен».
Сделка, по сути, была закрыта. Представьте себя на месте Сери в такой тяжёлой ситуации. Он был так близок к осуществлению мечты о переходе в «Барселону», но в одночасье она была разбита», — цитирует Ривера AS со ссылкой на Canal+ France.
Сери: должен ясно сказать, что мне было бы не страшно перейти в «Барселону»