Модрич – о переносе матча с Косово: ФИФА показала, что ей плевать на игроков

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал решение ФИФА о переносе матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Косово из-за дождя со 2 на 3 сентября.
«Вчера вечером получили информацию о том, что матч не будет сыгран. Конечно, из-за этого легли спать позже, а с утра нас разбудили, как будто мы в армии! Очевидно, мы недостаточно хорошо подготовились к матчу. ФИФА показала, что ей плевать на игроков, а единственное, что их волнует, – это то, что матч должен быть сыгран. Поле и в субботу было тяжёлым, но никого это не волновало. Если бы им не было всё равно, они бы перенесли игру с Турцией на среду.
В субботу уже после 20 минут понял, что не хочу играть. Судья сказал мне, что он с самого начала был против проведения игры. За те 20 сыгранных минут было больше моментов для смешного домашнего видео, чем серьёзного футбола», – цитирует Модрича Goal.
Сборная Хорватии одержала победу над Косово со счётом 1:0. Встреча должна была пройти 2 сентября, однако была остановлена арбитром в середине первого тайма из-за сильного дождя в Загребе. Матч был доигран на следующий день, 3 сентября.