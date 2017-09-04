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Венгер: ФФП нужно отменить. Когда страна владеет клубом, нет ничего невозможного

4 сентября 2017, понедельник. 00:14 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ранее поддерживавший финансовый фэйр-плей (ФФП), выступил против него в свете трансферной политики «ПСЖ».

«Я хотел видеть ФФП на его начальной стадии, но сейчас мне кажется, что его стоит отменить. Правило, за исполнением которого никто толком не следит, совершенно не нужно. Когда целая страна владеет клубом, нет ничего невозможного», — цитирует Венгера City A.M.

1 сентября УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП. «ПСЖ» в летнее трансферное окно выделил рекордные в истории футбола € 222 млн на приобретение форварда «Барселоны» Неймара. Помимо этого клуб усилился защитниками Дани Алвесом и Юри Берчиче, а также нападающим Килианом Мбаппе.

УЕФА объявил о начале расследования в отношении «ПСЖ» по поводу ФФП
Источник: City A.M. Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон ПСЖ Арсен Венгер Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
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