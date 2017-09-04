Погребняк: думаю, фанаты «Динамо» радовались бы голу Панченко и в наши ворота

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в товарищеском матче.
«Это был очень полезный для меня матч. Хорошо, что тренер предоставил игровое время. Понятно, что физической и взрывной силы мне не хватает. Сборная победила по делу. Сегодняшний счёт, к сожалению, отражает соотношение сил.
Какие слова говорили Панченко перед отъездом в сборную? Никаких напутствий, их и не надо было. Это шанс для Кирилла и он сам это прекрасно понимает. Правильно он сказал в интервью: «Забью — буду радоваться». Думаю, фанаты радовались бы голу Кирилла и в наши ворота. Они его любят — Кирилл доказал, что он лидер», – сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Видео доступно на «Чемпионате».
Погребняк: буду стремиться в сборную России, пока играю в футбол
Форвард «Динамо» впервые за долгое время вышел на поле – и сразу против сборной России.