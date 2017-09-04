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Хольтц: сегодня, без сомнения, день славы футбола Люксембурга

4 сентября 2017, понедельник. 01:12 Футбол

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольтц не скрывал эмоций после ничейного результата в противостоянии с командой Франции (0:0) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018.

«Не скрываю, что мы очень рады этому результату. Сегодня успех не был на стороне французской сборной, которая является превосходной командой. Для Люксембурга это исторический результат, сегодня, без сомнения, день славы футбола нашей страны.

Мы храбро и самоотверженно сражались и добились успеха. Будь мы поудачливее, могли бы взять все три очка. Но и ничейного результата в матчах с лучшими командами мира мы добиваемся нечасто», — приводит комментарий специалиста французское издание L`Equipe.

Сборная Франции на своём поле не смогла обыграть Люксембург
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Сборная Люксембурга - Футбол Сборная Франции — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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