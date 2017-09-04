Мартинес: Бельгия может гордиться, но нужно работать, чтобы стать ещё лучше

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о победе над соперниками из Греции (2:1) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Этот успех позволил бельгийцам присоединиться к сборным Японии, Ирана, Мексики и Бразилии, уже завоевавших путёвки в Россию.
«Очевидно, мы играли не очень хорошо, Но сегодня был исключительный случай, нам нужно было победить, и мы рассматривали этот матч как финал. При таких обстоятельствах не до красивого футбола. Однако первый тайм в нашем исполнении был, вероятно, худшим за всю нынешнюю кампанию.
Футболисты боролись и показали себя как одна команда, поддерживая друг друга. Мы можем гордиться тем, что вышли на чемпионат мира, но нужно продолжать упорно работать, чтобы стать ещё лучше. А пока можно отпраздновать успех», — цитирует специалиста издание HLN.