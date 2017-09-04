Роббен: сейчас не всё в руках Нидерландов, но пока мы живы, мы не сдаёмся

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен, вышедший на седьмое место в списке бомбардиров оранжевых после гола в ворота команды Болгарии (3:1) в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018, подчеркнул, что борьба за выход в финальную часть мирового первенства ещё не закончена.
«Этот матч нужно было выиграть желательно с большим количеством голов — это единственное, что имело значение. К сожалению, сейчас не всё в наших руках, теперь важна разница забитых и пропущенных мячей. Мы посмотрим, на каком месте окажемся после игры со Швецией. Но пока мы живы, мы не сдаёмся», — отметил Роббен в интервью изданию De Telegraaf.
Роббен обошёл Круиффа по количеству голов за сборную Нидерландов