Мбаппе: сборная Франции разочарована, но не сломлена

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ничейный результат домашней встречи с соперниками из Люксембурга (0:0) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018, не скрывая разочарования от итогового счёта на табло арены в Тулузе.
«Мы очень разочарованы, поскольку у нас была возможность закрепиться на первом месте в группе и значительно оторваться от конкурентов.
Мы разочарованы, но не сломлены. Сейчас мы вернёмся в свои клубы и будем работать, а потом постараемся выиграть оставшиеся два матча отбора и будем готовиться к чемпионату мира», — цитирует футболиста издание L`Equipe.
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