Гризманн: сборной Франции противостояли 11 воинов, и это было замечательно

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн по достоинству оценил самоотверженность соперников из Люксембурга, не позволивших хозяевам отличиться в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Игра в Тулузе завершилась со счётом 0:0.
«Два матча за три дня — это было достаточно сложно, особенно для меня, поскольку я не принял участия в последней игре за клуб из-за дисквалификации.
Нам противостояли 11 воинов, и, как по мне, это было замечательно. Это немного напомнило стиль моей команды. В любом случае, мы продолжим работать», — сказал Гризманн в эфире французского Canal+.
Дешам: Франция нанесла более 30 ударов — в 95 матчах из 100 этого бы хватило