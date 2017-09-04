Фернандеш: думаю, «Локомотив» сможет доставить «Зениту» немало неприятностей

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассчитывает отобрать очки у «Зенита», который считается одним из главных претендентов на золотые медали РФПЛ в текущем сезоне. По словам хавбека, «железнодорожники» не думают о победе в чемпионате, предпочитая готовиться к каждому последующему матчу.
«У «Зенита» очень качественный состав, и они выдали отличный старт. Я видел, как они обыграли дома «Спартак». Но важнее не то, как команда начала чемпионат, а то, как она его завершила. Думаю, в будущем мы ещё сможем доставить петербуржцам немало неприятностей.
Воспринимаю ли «Зенит» как главного конкурента в борьбе за золото? Нет, мы не думаем о победе в чемпионате, а стараемся двигаться от матча к матчу. Наша главная задача — забраться как можно выше в турнирной таблице, не забивая голову мыслями о победе в чемпионате. Надо думать о каждом следующем матче и не заглядывать далеко вперёд. Мы должны выиграть все оставшиеся домашние игры, ведь в прошлом сезоне у нас это получалось не так часто, как хотелось бы. Думаю, это наша главная цель», — цитирует полузащитника Lokomotiv Info.