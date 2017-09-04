Саутгейт: Кейн хочет стать одним из лучших футболистов в мире

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил талант нападающего Гарри Кейна, отметив, что у форварда «Тоттенхэма» есть все возможности для того, чтобы стать одним из лучших футболистов мира.
«Кейн пребывает в отличной форме, и у него есть желание стать лучшим в мире. Таков его менталитет. Я долгое время работал с Гарри в молодёжной сборной и доверяю ему. Он всё ещё на ранней стадии своей карьеры, но уже становился лучшим бомбардиром чемпионата два года подряд. Кейн хочет стать одним из лучших в мире, и почему это не может произойти в будущем?», — приводит мнение Саутгейта ESPN FC.
Дубль Кейна помог сборной Англии крупно обыграть команду Мальты