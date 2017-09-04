Пеле: Неймар поступил верно, перейдя в «ПСЖ», у него была конкуренция с Месси

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле считает, что нападающий национальной команды Неймар поступил правильно, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ». Трёхкратный чемпион мира полагает, что рядом с аргентинским форвардом Лионелем Месси Неймару было бы трудно проявить себя полностью.
«Думаю, что Неймар поступил верно, перейдя в «ПСЖ», так как у него была большая конкуренция с Месси. Ему было необходимо пойти на этот шаг, это хорошая возможность для него. Теперь он уже сможет демонстрировать то, на что способен. Несмотря на то что эта возможность также таит в себе опасность», — цитирует Пеле Marca.
Неймар пополнил ряды французского клуба перед стартом текущего сезона за € 222 млн.