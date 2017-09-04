Промес: Нидерланды трижды поразили ворота, но мы хотели забить как можно больше

Вингер «Спартака» и национальной сборной Нидерландов Квинси Промес, ставший автором результативной передачи в матче с командой Болгарии (3:1) в рамках восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018, поделился мнением о встрече в Амстердаме. Промес выразил разочарование в связи с тем, что его команде удалось лишь трижды поразить ворота соперников, поскольку на финише квалификации разница забитых и пропущенных мячей может сыграть решающую роль.
«Франция по-прежнему впереди, и этот факт не позволяет нам чувствовать себя прекрасно. Сегодня мы забили трижды, это неплохо, но иногда мы чересчур небрежно обращались с мячом. Нужно было быть более терпеливыми. Конечно, мы хотели и пытались забить как можно больше», — приводит слова Промеса издание из Нидерландов NOS.