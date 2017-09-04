Сантуш: теперь сборной Португалии предстоят два финала, первый — в Андорре

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о победе над сборной Венгрии (1:0) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018, подчеркнув, что теперь его команде предстоят наиболее ответственные игры в борьбе за путёвку в Россию.
«В первые полчаса мы выглядели лучшей командой на поле. Но я не знаю, что произошло после удаления Тамаша Прискина. Мы позволили себе увлечься очень агрессивным футболом, а затем проиграли следующие 15 минут. В перерыве я попросил команду не терять концентрацию. Мы здорово вернулись в игру, забили гол и после этого контролировали ход игры. Но ситуация была опасной.
Теперь нам предстоят два финала. Первый — в Андорре, и этот матч будет сложнее, чем многие думают», — приводит мнение специалиста RTP.