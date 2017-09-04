Как сейчас выглядят арены ЧМ-2018 в России. Фотообзор 12 стадионов

Инспекторы Международной федерации футбола проверили готовность стадионов, не принимавших матчи Кубка конфедераций – 2017, в российских городах, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии проинспектированных арен ЧМ-2018, подготовленные фотокорреспондентами в период с конца августа по сентябрь 2017 года.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
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