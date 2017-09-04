Тренер Словакии Козак: эта сборная Англии — будущее футбола

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак в преддверии встречи с командой Англии на поле «Уэмбли» в рамках восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018 высоко оценил потенциал нового английского поколения футболистов.
«Эта английская команда выглядит очень впечатляющей, у них впереди большое будущее. У них много талантов, и этим игрокам предоставляются возможности получить необходимый опыт.
Мне нравится нынешний состав их команды, и я думаю, что это будущее футбола. Возможно, англичанам не хватает ещё одного креативного игрока, чтобы он мог управлять игрой, но в целом это отличный состав», — цитирует Козака ESPN GB.
Игра в Лондоне состоится сегодня, 4 сентября, и начнётся в 21:45 мск.
Саутгейт: Кейн хочет стать одним из лучших футболистов в мире