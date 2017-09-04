Васкес: Бензема — экстраординарный игрок, несмотря на то что не бомбардир

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль Мартин Васкес адресовал слова похвалы нападающему команды Кариму Бензема. Васкес считает, что не стоит преувеличивать значение того, что французский футболист поражает ворота соперников не очень часто.
«Свист в адрес Бензема? Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» очень требовательны, это не первый и не последний раз. Я уже неоднократно выражал мнение о Бензема. Он мне кажется экстраординарным игроком, несмотря на то что не бомбардир. В смысле физической у него есть качества, которые весьма впечатляют. Очевидно, что Бензема не забивает часто, но ведь об этом известно давно», — цитирует Васкеса Bernabeu Digital.
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